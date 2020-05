Silvia Romano, il dettaglio nella foto della liberazione che mostra lo "zampino" di Rocco Casalino

12 maggio 2020 a

Il fatto che la gestione mediatica e comunicativa della liberazione di Silvia Romano, proprio come la gestione mediatica dell'emergenza coronavirus, sia stata un disastro non vi sono dubbi. Sul banco degli imputati il governo, Giuseppe Conte e Luigi Di Maio, che come ormai è noto si sono scontrati per la volontà del primo di "scippare" la notizia della liberazione al ministro degli Esteri. E Dagospia, in tutto ciò, nota un dettaglio. Un particolare relativo alla foto che vedete all'interno di quest'articolo, "dove si nota - scrive il sito - l'ansia da prestazione che porta Di Maio, conciato con grottesca mascherina tricolore, ad essere un passo avanti alla Romano, che è affiancata da Conte, mentre i genitori di Aisha sono relegati in fondo, come due imbucati, per capire che i 5Stelle hanno come fondametali della politica il Grande Fratello, starring Rocco Casalino, e gli show di Beppe Grillo", conclude tagliente Dagospia.

