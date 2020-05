Matteo Renzi picchia duro: "Il rimpast? Cazz*** megagalattica, l'unico da cambiare è Conte"

15 maggio 2020 a

a

a

Un retroscena tutto dedicato alle difficoltà del governo di Giuseppe Conte, descritto come una sorta di morto che cammina. Un retroscena firmato da Augusto Minzolini su Il Giornale dove si parla anche dell'ipotesi dell'ultima ora, che circola in verità da qualche giorno: quella del rimpasto, insomma lo scambio di qualche figurina pur di tirare a campare. Ipotesi che viene commentata da Matteo Renzi, del quale vengono riportate le parole consegnate a un fedelissimo. Il leader di Italia Viva non usa giri di parole: "Il rimpasto? È una cazz*** megagalattica: c'è stato il Conte Uno, il Conte Due e adesso che facciamo? Il rimpasto. Ma su! Se dovessi chiedere un rimpasto, chiederei il cambio del premier - picchia durissimo -. L'unica misura davvero efficace di questo decreto è l' azzeramento dell'Irap che abbiamo chiesto noi - rimarca -. Nel provvedimento manca una visione. Ora andiamo al confronto con Conte consapevoli che non bastano più misure tampone, che solo un accordo sul piano shock da 100 miliardi di investimenti nelle opere pubbliche, sul modello del ponte di Genova, ci darebbe un motivo valido per restare in questo governo", conclude un Renzi sempre più insofferente nei confronti del presidente del Consiglio.

Video su questo argomento Bellanova come la Fornero: piange in diretta. Esodati? No, per i migranti. E gli italiani insorgono

La grillina che deve saltare, altrimenti cade Conte. Retroscena: diktat-Pd, o rimpasto o "morte". Chi rischia il posto

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.