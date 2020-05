Giuseppe Conte e Rocco Casalino, Claudio Borghi e la foto dello sfacelo: "L'unica differenza tra di loro? Il tappeto"

16 maggio 2020 a

Parla Giuseppe Conte, in collegamento in diretta con il Tg1, e accanto a lui, a distanza di sicurezza, il suo portavoce Rocco Casalino. Sono loro a gestire l'emergenza coronavirus, la più grave nella storia repubblicana d'Italia. E Claudio Borghi, deputato leghista, impazzisce di rabbia su Twitter. "L'unica differenza? - scrive condividendo la foto della conferenza stampa, in campo lungo - Il tappeto".

Non un grande complimento per il premier, di fatto paragonato nella sostanza all'ex concorrente del Grande Fratello, catapultato sul palcoscenico della politica dal Movimento 5 Stelle. D'altronde, Conte ci ha messo del suo provocando chi gli stava davanti, come la battuta con il giornalista su Arcuri ("Se lei ritiene di poter fare meglio di lei, ne terrò conto per la prossima volta") che non è andata giù a Borghi: "Ma chi caz***o sei?", ha sbottato sempre su Twitter.

