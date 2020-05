Silvio Berlusconi, voci sul piano B del Pd: al voto col proporzionale e Forza Italia in maggioranza

18 maggio 2020 a

a

a

Silvio Berlusconi di nuovo ago della bilancia nel momento fondamentale della ricostruzione del paese? Il Partito Democratico sta prendendo forma il Piano B che prevede, in caso di caduta del Governo Conte dopo l'estate, elezioni immediatee la possibile formazione di un nuovo governo proprio con Forza Italia. Lo scrive il sito Affari Italiani. Se le cose dovessero andar male l'alternativa per il Nazareno è di andare al voto con una nuova legge elettorale proporzionale sfilando Berlusconi al centrodestra e azzoppandone la coalizione.

"Troppo egoismo qui", nuovo addio in Forza Italia: chi è il forzista doc che lascia Berlusconi per Renzi

Per questo i dem (che di governissimo non vogliono sentir parlare) sperano che nelle prossime settimane ci saranno altri smarcamenti di Berlusconi dal centrodestra, non soltanto su Europa e Mes: un modo per preparare il terreno ad alleanze inedite. Il sospetto serpeggia anche in casa Lega e Fratelli d'Italia dove non si vede di buon occhio l'atteggiamento di Forza Italia, sempre più reticente nei confronti dell'alleanza di Centrodestra: ultime in ordine di tempo le polemiche e i distinguo del Cavaliere sulla manifestazione del 2 Giugno.

