Virginia Raggi a Ostia, durissima contestazione di commercianti e CasaPound: non può scendere dall'auto

Una brutale contestazione per Virginia Raggi il giorno della riapertura, oggi, lunedì 18 maggio. Il sindaco di Roma infatti è stata protagonista di una visita lampo al mercato di via Orazio dello Sbirro, nel centro di Ostia. Peccato che ad accoglierla ci fosse un gruppo di commercianti e gestori del Lido, che hanno protestato contro la prima cittadina grillina, che non è potuta scendere dall'auto a causa dell'assembramento che si era creato. "Vieni a fare le passerelle senza risolvere i problemi, a Ostia non ci venire più. Non ti facciamo scendere", si sente urlare nel video che potete vedere qui sotto Luca Marsella, consigliere municipale di CasaPound. Per ragioni di sicurezza, la Raggi è rimasta in auto: a tentare una mediazione con i manifestanti ci ha provato Giuliana Di Pillo, presidente del X Municipio di Roma.

