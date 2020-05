Luigi Di Maio e il "Fatto" lanciano Paola Taverna leader del M5s

19 maggio 2020 a

Luigi Di Maio ancora protagonista delle vicende del Movimento 5 Stelle. Il ministro degli Esteri sarebbe tentato di candidarsi nuovamente come leader, nonostante gli avvertimenti dei suoi che continuano a ripetergli: "Luigi, lascia perdere, chi te lo fa fare di caricarti di nuovo tutte quelle rogne?". E così l'ex numero uno pentastellato starebbe, secondo Il Fatto Quotidiano, valutando una donna come leader. Al vaglio c'è Chiara Appendino, la sindaca di Torino che però non vede di buon occhio la proposta. A questo punto, sempre in base a quanto riportato dal quotidiano filo-grillino di Marco Travaglio, ci sarebbe una seconda ipotesi: Paola Taverna. La vicepresidente ha da poco sanato i rapporti con Di Maio, ma potrebbe apportare al M5s benefici, visto e considerato che è tra le più stimate dai Cinque Stelle. Insomma, siamo ufficialmente alle comiche: Paola Taverna leader (lanciata da Fatto e Di Maio).

"Dobbiamo ridefinire cosa siamo, la rotta politica, la nostra idea di Italia" continuano a ripetere i grillini, capendo che l'impresa per loro sarà ardua. Gli Stati generali di marzo sono infatti stati cancellati dalla pandemia e rimandati a data da destinarsi. Non solo, perché sul M5s pesa un altro quesito: il futuro leader sarà deciso dalla piattaforma Rousseau come vuole Davide Casaleggio? Su questo Di Maio sembra non avere dubbi: "Il sistema di votazione su Rousseau ha portato all'anarchia". D'altronde ridurre l'influenza di Casaleggio "gli consentirebbe di ricompattare i parlamentari" ammette una fonte che mette già le mani avanti: "Molti sono tentati dal candidarsi a capo politico". Insomma, per Di Maio quella del leader saà una vera gatta da pelare.

