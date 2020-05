Guido Crosetto, la sentenza: "Il voto su Bonafede? Non ha nulla a che fare con l'Italia e il governo"

20 maggio 2020 a

Poche parole, quelle di un Gigante. Già, il "gigante" Guido Crosetto, che commenta su Twitter, in modo breve ma ficcante, lo show visto oggi in aula al Senato, dove dopo settimane di minacce Matteo Renzi ed Italia Viva hanno detto "no" alle mozioni di sfiducia contro Alfonso Bonafede e, dunque, hanno salvato il governo e Giuseppe Conte. Crosetto cinguetta: "Sono convinto che il risultato del voto di oggi non abbia a che fare per nulla con Bonafede, né con il Governo, nè con l’Italia". Punto e stop. Poche parole per esprimere, appare piuttosto evidente, il suo sdegno: il voto aveva a che fare soltanto con giochi di palazzo, poltrone, manovre per il potere. Quelle manovre a cui Renzi è così avvezzo. Poche parole, quelle di Crosetto, per inquadrare in modo perfetto la situazione.

