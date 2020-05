Giuseppe Conte sostituito in estate? Indiscreto: il fedelissimo del premier cerca un "nuovo impiego"

27 maggio 2020 a

a

a

Giuseppe Conte e il suo entourage costretti a fare le valigie in estate. È questa la paura che anima Palazzo Chigi, testimoniata da autorevoli fonti ad Affaritaliani, che parla di persone vicine al premier impegnate a trovarsi un altro impiego. Nomi? Non se ne fanno, ma non è poi così difficile intuire di chi si sta parlando. Le paure sono confermate anche dai capi delegazione presenti settimanalmente alle riunioni e ai vertici di maggioranza, tutti costretti ogni volta a fare accorati appelli all'unità. A cominciare da Dario Franceschini, talmente tanto importante al governo che in molti lo danno già come premier.

"Che strano, il M5s ha detto no...". Meloni, prova regina: il governo Conte inganna l'Italia

A gettare benzina su un governo allo sbando la decisione di Matteo Renzi di "graziare" Matteo Salvini sul caso-Open Arms. "Gli restituisce - spiegano voci dal Nazareno - il piacere che Salvini gli ha fatto presentando la mozione di sfiducia a Bonafede. In quel caso Renzi ha potuto mettere alle strette il premier. Ora gli restituisce il favore. Ma l'obiettivo di tutti e due è di far cadere Conte". In sostanza gi scontenti nei confronti del presidente del Consiglio iniziano a essere troppi e la crisi non è poi così remota.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.