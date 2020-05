Otto e Mezzo, Lilli Gruber si scioglie per i figli comunisti di Carlo Calenda: "Ma non ha la ricetta?"

28 maggio 2020 a

Nostalgia nostalgia canaglia, quella di Lilli Gruber per il comunismo. Non riesce a mascherarla, quella nostalgia, nel corso dell'ultima puntata di Otto e Mezzo, in onda su La7 mercoledì 27 maggio. Ospite in collegamento, ecco Carlo Calenda, leader di Azione, uno di sinistra ma che dal comunismo si è affrancato. Non i suoi figli, però, che - spiega il diretto interessato - "sono molto idealisti, io sono un socialista liberale. L'idealismo deve far parte della vita, senza idealismo la politica è morta e siamo morti noi come esseri umani", conclude. Insomma, Calenda ha dei figli comunisti. E la circostanza emoziona la Gruber, che si rivolge al suo interlocutore affermando: "Ha due figli comunisti, può dare la ricetta a qualcuno di sinistra?". Speriamo di no...

