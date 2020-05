Giorgia Meloni, l'invito di Mattarella: "Ok riforma Csm, ma prima dimissioni dei magistrati coinvolti nello scandalo"

29 maggio 2020 a

Dopo Matteo Salvini, anche Giorgia Meloni raccoglie l’invito del presidente Sergio Mattarella a riformare i criteri di composizione del Csm. Fratelli d’Italia è pronta a “mettere fine al cancro delle correnti e al mercanteggiamento di poltrone e incarichi”, ma innanzitutto chiede “le immediate dimissioni di tutti i magistrati coinvolti a vario titolo nello scandalo”. Una richiesta legittima, seguita dalle proposte che la Meloni è pronta a presentare sul tavolo del governo: “Sorteggio per le nomine in seno al Csm per porre fine alla logica spartitori tra correnti, stop alle porte girevoli tra magistratura e politica e fine della figura del magistrato fuori ruolo in prestito ai ministeri”. Per la leader di FdI si tratta di riforme necessarie per mettere fine al “pericoloso intreccio fra magistratura e politica” e per restituire ai “tantissimi magistrati che ogni giorno servono lo Stato la credibilità e la dignità che merito. Vogliamo farlo nell’interesse dell’Italia e degli italiani e vedremo in Parlamento chi insieme a noi è disponibile a darci una mano”.

