Dario Franceschini, "Abbiamo davanti un'occasione incredibile". Il debito schizza, il Pil crolla, ma il ministro piddino è ottimista

Dopo le parole del governatore di Bankitalia e i dati dell'Istat con il Pil che crolla e il debito che aumenta stupisce l'ottimismo di Dario Franceschini che, secondo il Corriere della Sera, esorta i colleghi di governo a guardare la situazione da un'altra prospettiva: "Abbiamo davanti un'occasione incredibile". La crisi scoppiata con il coronavirus può trasformarsi in un'opportunità - secondo il ministro della Cultura - perché "per la prima volta dopo più di trent'anni un esecutivo può spendere risorse per il Paese invece di tagliarle. Sospeso il patto di Stabilità, ci sarà il Recovery fund, c'è il Mes che prenderemo...". Per una coalizione politicamente fragile "questo è un jackpot che potrebbe cambiare le sorti del Paese", spiega Franceschini.

"Con i M5s un'alleanza permanente". Franceschini scavalca Zinga e lancia il peggiore degli avvertimenti: centrodestra avvisato

Il jackpot c'è, ma è fondamentale non sprecarlo, scrive il Corriere della Sera. L'impianto del decreto Rilancio da 55 miliardi, per esempio, non è affatto piaciuto ai rappresentanti della maggioranza in Parlamento. Il fatidico decreto Semplificazione è ancora in alto mare per certe rigidità nel Pd e nei 5 Stelle. "Raccontano poi che ad angustiare Conte non sia più Salvini", scrive Francesco Verderami, "ma siano le mamme: se il sovranismo è considerato una moneta fuori corso, oggi la sfida (una tra le tante) è programmare la riapertura delle scuole per settembre".

