Non è l'arena, Salvini smaschera Renzi: "Perché ha salvato Bonafede", ma quali accordi?

Non fa sconti, Matteo Salvini, alla faccia di chi parlava di accordi clandestini con Matteo Renzi dopo che Italia Viva aveva scelto di non votare contro il leader della Lega in giunta Immunità al Senato sul caso della Open Arms e del processo per "sequestro di persona". L'ex ministro dell'Interno, infatti, era ospite in collegamento di Massimo Giletti a Non è l'arena, la puntata in onda su La7 domenica 31 maggio. Si è tornati a parlare di giustizia, di Alfonso Bonafede nello specifico, salvato dalla sfiducia proprio da Italia Viva e renziani. E sul punto, come detti, Salvini non fa sconti: "Renzi dice una cosa la domenica e fa l'opposto lunedì - rimarca -: ha salvato Bonafede per mantenere la poltrona", conclude il leghista. Insomma, come la pensi Salvini circa quel che è accaduto in aula sul grillino non ha bisogno di ulteriori spiegazioni.

