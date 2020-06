Matteo Salvini durissimo con Lucia Azzolina: "Assenza vergognosa. Decreto Scuola in aula, lei non c'è"

03 giugno 2020 a

Matteo Salvini apre il fuoco contro Lucia Azzolina, il ministro dell'Istruzione grillino. Il leader della Lega parla di "assenza vergognosa". Dunque, sottolinea: "Alla Camera si adesso di discute il decreto Scuola, il ministro è vergognosamente assente. Intanto 8 milioni di studenti (con le loro famiglie) e 800.000 insegnanti aspettano da mesi di sapere come e quando torneranno in classe, una vergogna", ribadisce un furibondo Salvini, che a corredo posta un meme che potete vedere qui sotto e che parla da solo. Dunque, aggiunge altri due cinguetti. Nel primo afferma: "Va anche peggio per gli 866.000 studenti e i 120.000 docenti delle Scuole Paritarie, dimenticati dal governo. Per loro e per tutto il fondamentale mondo della SCUOLA la Lega ha presentato decine di proposte e emendamenti, fino ad oggi ignorati. Non ci arrendiamo!". E ancora: "Un Paese che non pensa ai suoi bimbi e ai suoi ragazzi non ha futuro", conclude Salvini.

Mario Giordano massacra la grillina Azzolina? Non solo: clamoroso, a "Striscia" spunta un video inedito...

