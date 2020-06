Giuseppe Conte, ecco quanto vale il suo partito: al Pd può rubare più del 9%, le cifre che sorprendono

09 giugno 2020 a

C'è fremito all'interno del Partito democratico. La rivelazione del Quorum/You Trend commissionata da SkyTg24 su un possibile partito di Giuseppe Conte ha fatto rizzare le orecchie ai dem. Il motivo è dei più banali: un'eventuale lista del premier scipperebbe alle due forze politiche al governo parecchi voti. Per la precisione la lista Conte viene quotata al 14,3 per cento dei voti, di cui 5 a spese delle 5 Stelle, che scenderebbero al 9,3 per cento, e il resto a scapito soprattutto del Pd. Una notizia che arriva dopo il forte calo del Pd all'interno dei sondaggi. Non ultimo quello di Swg realizzato per il Tg La7 di Enrico Mentana che dà i dem fortemente al ribasso con un -0,4 per cento fermi al 19,1.

Non solo, perché dal Nazareno si mormora anche che l'annuncio affrettato e "superficiale" degli Stati Generali dell'Economia non sia poi un caso. Insomma, tutto farebbe pensare a un premier che sta sondando il terreno per ergersi a leader. A maggior ragione se da mesi i suoi discorsi e la sua faccia riecheggiano in televisione in quello che è a tutti gli effetti, per stare alle parole di Italia Viva, un "one-man show", con tanto di Rocco Casalino al suo fianco.

