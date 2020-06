Flora Beneduce, addio Forza Italia per il Pd: ecco chi scarica Berlusconi per... Vincenzo De Luca

11 giugno 2020 a

Un colpo per Silvio Berlusconi, un altro addio a Forza Italia: a lasciare l'azzurro è Flora Beneduce, eletta cinque anni fa in Consiglio regionale della Campania. Un addio alla vigilia delle elezioni per il rinnovo di Giunta e Consiglio. Ma soprattutto, la Beneduce annuncia di voler sostenere Vincenzo De Luca, ovvero il Pd, perché ne ha apprezzato la gestione dell'emergenza coronavirus. "Parlo da medico prima ancora che da esponente delle istituzioni regionali - ha affermato -. A De Luca non ho mai fatto mancare critiche, di merito e mai demagogiche, in questi anni di opposizione. Ma non posso non riconoscere che ha lavorato incessantemente per proteggere la Campania dalla avanzata della pandemia", spiega la Beneduce.

Poi gli attacchi a Forza Italia, un poco tendenziosi e che piovono in un momento in cui il partito è in netta risalita: "Da mesi - lamenta - segnalo, inascoltata, l'inopportunità di spostare l'asse del centrodestra verso posizioni populiste e sovraniste. Mentre sul piano nazionale riconosco che Berlusconi ha provato a resistere a questo andazzo, in Campania il centrodestra è letteralmente esploso". Dunque, l'incredibile salto: da Forza Italia a sostenere il Pd.

