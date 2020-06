Sondaggio Pagnoncelli, il retroscena sui fedelissimi di Giuseppe Conte: “Come Berlusconi nel periodo d'oro”

15 giugno 2020 a

L’ultimo sondaggio di Nando Pagnoncelli per Ipsos misura il peso politico di Giuseppe Conte in relazione alla possibilità di diventare leader del Movimento 5 Stelle: questa soluzione gioverebbe a entrambi, dato che i grillini passerebbero dal 19,8 al 29,9 per cento. La seconda via è una lista personale stimata intorno al 14%, che toglierebbe acqua al M5S e al Pd ma che rischierebbe anche la fine di Mario Monti. Il precedente dell’ex premier non sembra però spaventare i fedelissimi di Conte che, secondo il retroscena del Corsera, descrivono un consenso “pari a quello di Berlusconi nel periodo d’oro”.

Il premier assicura di non sprecare “nemmeno una caloria” in simili ragionamenti e non intende raccogliere la sfida del congresso lanciata da Di Battista. Un esponente grillino sogna però in grande dopo aver visto il sondaggio Pagnoncelli, che proietta il M5S a vette altissime con Conte leader: “Il potenziale va oltre il 30%, porterebbe elementi di novità”. Secondo il Corriere della Sera, Roberto Fico e Paola Taverna ricoprirebbero ruoli importanti nel nuovo Movimento, mentre Luigi Di Maio non farebbe salti di gioia. Per non parlare poi del Pd che è terrorizzato dall'idea di Conte alla guida del M5S: potrebbe ridimensionare il ruolo dei dem a meri gregari.

