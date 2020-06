Matteo Salvini contro Giuseppe Conte sul caso Palamara: "Imbarazzante"

24 giugno 2020 a

Giuseppe Conte ha provato a prendere seriamente le parole di Sergio Mattarella? Neanche per sogno. I moniti del presidente della Repubblica, affinché il governo collabori con l'opposizione, sono andati a vuoto. Lo ha confermato anche Matteo Salvini che, intercettato dall'Adnkronos, ha ammesso: "L'invito di Conte? No, non mi è ancora arrivato alcun invito". Pare dunque che il premier e chi per lui non abbia ancora fissato il tavolo a palazzo Chigi con Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia. "Me ne farò una ragione", chiosa il leader leghista per poi aggiungere: "Anzi, se non arriva pure meglio".

Non solo, perché l'ex ministro che con Conte ha lavorato aggiunge: "La riforma della giustizia è alla base della rinascita italiana. Mi indigna il silenzio totale di chi potrebbe intervenire. Con un ministro come Bonafede, la riforma della giustizia è l’ultimo degli obiettivi, ma anche il silenzio del presidente Conte sul caso Palamara è imbarazzante".

