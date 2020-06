Emilio Carelli, addio Parlamento e M5s? Dagospia, nel mirino c'è l'Agcom

26 giugno 2020 a

Altro ripensamento per Emilio Carelli. L'attuale parlamentare del Movimento 5 Stelle, con un passato da giornalista in Mediaset e Sky, sarebbe pronto a lasciare il suo scranno. A darne notizia Dagospia che parla di "odor di fine legislatura" di cui Carelli avrebbe sentito la puzza. Il futuro del grillino, sempre stando alla soffiata di Roberto D'Agostino, sarebbe dunque in Agcom come Commissario. Lo sapremo a breve, il 14 luglio, quando alle Camere si voterà per il futuro assetto della Autorità di Garanzia per le Telecomunicazioni.

Vista l'aria che tira all'interno del M5s, alle prese con fughe continue e spesso a favore dell'opposizione, per Carelli sarebbe una via d'uscita più che onorevole. Non solo, perché non è una novità che il governo Conte si regga a malapena e queste fuoriuscite al Senato non fanno altro che preoccupare, visto e considerato che i numeri scarseggiano.

