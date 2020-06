Giorgia Meloni contro Conte: "Classi pollaio, se ne accorge ora? Ottimismo ingiustificato"

26 giugno 2020 a

La scuola riaprirà i battenti il 14 settembre. Lo ha annunciato Giuseppe Conte insieme a Lucia Azzolina, illustrando tutte le misure precauzionali che dovranno essere prese per garantire un ritorno tra i banchi in “totale sicurezza”. Il premier ha anche parlato del problema delle classi pollaio: “Non le tollereremo più e lavoreremo per una scuola più inclusiva”. Un annuncio che però fa a botte con i calcoli della ministra, secondo cui il 15% degli studenti dovranno essere portati fuori dagli istituti per garantire il distanziamento fisico.

In che modo verranno scelti gli ‘espulsi’ e dove verranno dirottati non è ancora noto, intanto Giorgia Meloni va all’attacco: “Conte si accorge che vanno eliminate le classi pollaio ma fino ad ora sulla scuola c’è stata solo tanta confusione e poca chiarezza. Tutto questo ottimismo è ingiustificato perché oltre a mancare una strategia generale sulla riapertura, il tempo per agire con interventi risolutivi per garantire la ripartenza delle scuole in sicurezza è ormai molto poco”. Ma non è tutto, perché secondo la leader di Fdi ad aggravare ulteriormente la situazione ci sono le elezioni del 20 settembre “che costringeranno le scuole a richiudere dopo pochi giorni. Settembre si avvicina e invece di parole dovrebbero esserci finalmente i fatti”.

