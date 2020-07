Giuseppe Conte, no nella notte al condono. Dl Semplificazioni, vertice agitato: il premier esce sconfitto

01 luglio 2020 a

Stop al condono nella notte. Vertice governo-maggioranza agitato a Palazzo Chigi, con Giuseppe Conte che deve incassare il no sulla misura che proprio il premier aveva inserito nel Dl Semplificazioni. Una decisione sulla quale ci sarebbe stata "convergenza", secondo una fonte parlamentare, dopo che anche il M5s ha rappresentato la necessità di evitare di arrovellarsi in modifiche e precisazioni di dettaglio che avrebbero comunque lasciato "un'ombra" sul provvedimento.

Agguato politico senza precedenti. Conte all'oscuro delle mosse Pd: retroscena, fregato pure da Zingaretti

Stralciate anche le norme che avrebbero consentito l'assunzione di alcuni dirigenti del Mibac. In discussione anche la partita dei commissari per gli appalti pubblici, legata al cosiddetto "modello Genova" su cui non ci sarebbe unanimità, con Pd e LeU, in particolare, a frenare sull'allargamento del ricorso a questo tipo di gestione delle opere pubbliche. Riassunto: governo in alto mare: quando non si può rinviare tutto a settembre, l'extrema ratio è guadagnare almeno qualche ora: il vertice riprenderà infatti oggi alle 12. Mezzogiorno di fuoco.

