Vincenzo De Luca, il sondaggio Winpoll e la denuncia di Pionati: "Inattendibile, guardate chi l'ha commissionato"

Vincenzo De Luca al 65 per cento come rivela Winpoll-Arcadia? Mica tanto. Per il governatore della Campania la corsa alle regionali non è poi così in discesa. A lanciare quello che è un vero e proprio allarme per il dem è Francesco Pionati: "Il sondaggio odierno apparso sul Sole 24 Ore è stato commissionato dalla stessa società che lo ha realizzato, Arcadia srl. Guarda caso la medesima società ha appena pubblicato un ebook inneggiante a Vincenzo De Luca - spiega il vicedirettore del TG1 ora in Alleanza di centro -. Non serve aggiungere altro. Dispiace che una testata autorevole si sia prestata a questa operazione commerciale e politica, che non ha alcuna attendibilità".

Ma c'è di più perché Pionati scende nel dettaglio, notando qualcosa che proprio non torna: "Sul piano metodologico, come tutti sanno, non si sommano le pere con le mele. Il sondaggio confonde infatti intenzionalmente gradimento e consenso". Insomma, De Luca avrà una bella, nonché amara sorpresa dalle urne, a maggior ragione se si considera che - come ricorda Pionati - alle ultime elezioni, tenutesi un anno fa, "il centrodestra è stato il raggruppamento di gran lunga più votato in Campania e che recenti sondaggi parlano di un testa a testa tra Caldoro e il presidente uscente".

