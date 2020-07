Silvio Berlusconi delega Gianni Letta per la trattativa sul proporzionale: la "strana manovra" con Pd e M5s

05 luglio 2020 a

“Il Cavaliere pochi giorni fa ha assegnato al ‘Dottor Letta’ la delega in bianco a trattare”. Repubblica svela un retroscena su Silvio Berlusconi, che ha dato mandato a Gianni Letta di inserirsi nella discussione sulla nuova legge elettorale a nome di Forza Italia. Sembra che si siano fatte più frequenti le telefonate dell’ex sottosegretario alla presidenza del Consiglio dei ministri al segretario Pd Nicola Zingaretti, al capodelegazione Dario Franceschini e al leader di Iv Matteo Renzi.

“C’è una diplomazia berlusconiana al lavoro sotto traccia - scrive Repubblica - per agganciare il treno del proporzionale puro (sebbene con sbarramento) che la maggioranza Pd-M5s vuole portare in stazione per fermare le destre”. Lega e Fdi non si chiodano dalla loro posizione: vogliono il maggioritario, che però va contro gli interessi di Berlusconi, che considera il proporzionale una sorta di ultima chance di sopravvivenza. “Se si tornerà al proporzionale - è il parere di Gianfranco Rotondi - Fi potrà avere un grosso ruolo elettorale, ma a patto che federi il centro cattolico-popolare in gran fermato”. La questione non è soltanto la sopravvivenza nell’immediato, ma anche entrare nella grande partita della larga coalizione del dopo voto.

