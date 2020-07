Giuseppe Conte, Stati Uniti e Merkel vogliono un cambio a Palazzo Chigi: contatti col Quirinale

07 luglio 2020 a

Giuseppe Conte non fa più parte dell'esclusivo club di Donald Trump e persino Angela Merkel sta pensando di scaricarlo. Lo scrive Italia Oggi, secondo cui la posizione del premier è sempre meno stabile, anche a causa delle pressioni che arrivano dall'estero. E in particolare dalla Casa Bianca, il cui inquilino sarebbe parecchio infastidito per l'asse sempre più forte tra Italia e Cina. Al punto che, molto discretamente, gli Usa starebbero sondando il Quirinale con la speranza di avere al più presto dei cambiamenti al vertice del governo italiano.

"Da tempo infatti - sostiene Antonellis - nei palazzi del potere capitolino fioccano sussurri e indiscrezioni sul disamoramento di Trump nei confronti di Conte con tanto di contorno quirinalizio". Ma un cambiamento a Palazzo Chigi potrebbe incontrare anche il favore di Angela Merkel: "La Cancelliera - si legge su Italia Oggi - ancora non si capacita come mai l'Italia si rifiuti di aderire 'senza se e senza ma' al Mes dopo che è stato fatto senza condizionalità come richiesto dall'Italia stessa e dopo il 'patto tacito' tra Roma e Bruxelles". Il quale prevede prima la sottoscrizione al Mes e poi la discussione su tutto il resto, a partire dal tanto agognato Recovery fund.

