Giuseppe Conte smascherato da Iacoboni: "Davide Casaleggio a Palazzo Chigi per un incontro. A quale titolo?"

07 luglio 2020 a

a

a

Un incontro, un faccia a faccia che sarebbe dovuto rimanere privato. Peccato però che Jacopo Iacoboni, firma de La Stampa, lo abbia smascherato. Summit tra il premier, Giuseppe Conte, e Davide Casaleggio. "Davide Casaleggio è a Roma dove incontrerà a Palazzo Chigi il presidente del Consiglio Giuseppe Conte - premette Iacoboni su Twitter -. Lo so, è incredibile, e non si sa a che titolo Conte lo riceva. ma credo che per una volta il premier abbia ragione: riceve il capo de facto del primo partito in parlamento", sottolinea. Ragione o torto, resta la domanda: a quale titolo Casaleggio viene ricevuto dal presunto avvocato del popolo?

"Basta file agli sportelli". Conte si gioca anche la faccia

Ma tant'è, Iacoboni in un secondo tweet aggiunge: "Ve lo ripeto: se Casaleggio marcia unito con Luigi Di Maio (sottolineo: se) e non si fa dividere da lui non c'è altra opzione: Conte deve passare da loro, tener conto di ciò che gli dicono loro, ascoltare le loro volontà e non discostarsene". Infine, un terzo cinguettio con cui si dà conto del termine dell'incontro: "Casaleggio è uscito. è stato circa un'ora con Conte. Un'ora. uscendo, contrariamente a quanto pensassi, non s'è neanche schermito: hanno parlato delle regionali? "Abbiamo parlato un po' di tutto, anche di quello. Abbiamo parlato del piano Gianroberto Casaleggio. Incredibile", conclude Iacoboni.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.