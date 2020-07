Matteo Salvini, nuova sede romana per la Lega: in via delle Botteghe oscure, "profanato" il Partito comunista

08 luglio 2020 a

Nemesi storica per il partito comunista. Via delle Botteghe oscure epica strada che rievoca la storia del partito comunista tra qualche giorno accoglierà il nuovo headquarter della Lega. Tra qualche giorno Matteo Salvini potrà affacciarsi di fronte al balcone da cui Enrico Berlinguer commentò i risultati delle politiche del 1976, quando il suo partito raggiunse il massimo storico, il 34,4 per cento.

La nuova sede della Lega, secondo un'indiscrezione dell'Adnkronos - dopo i rumors degli scorsi mesi, quando si parlava di una sede ormai certa in via della Panetteria, a due passi da Fontana di Trevi - dovrebbe essere al civico 54. Motivi di spazi e valutazione dei costi, hanno spinto i leghisti a fare dietrofront dalla precedente location selezionata, che avrebbe avuto costo mensile di circa 6mila euro.

Invece Salvini avrà gli uffici di 'Lega per Salvini premier', il suo partito sovranista e nazionale, nell'edificio di fronte alla storica sede del Pci, dove ci sono già gli uffici del sindacato Ugl e - soprattutto - dove è ospitato lo staff social di Matteo Salvini, guidato da Luca Morisi.

La sede capitolina, sarà il quartier generale in vista del voto romano del prossimo anno, con Salvini che punta a mettere un 'manager romanò al posto della sindaca Raggi, come ha detto, da ultimo, in conferenza stampa alla regione Lazio, lo scorso 18 giugno. Ma non solo: alcuni spazi saranno destinati alla segreteria federale, che rimane in via Bellerio, a Milano.

