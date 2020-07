Regionali Puglia, il manifesto di Caterina ai limiti dell'hard: "Cerco te! Se hai voglia..."

09 luglio 2020 a

Un manifesto elettorale super-cult, rilanciato su Twitter da Nonleggerlo, che come per ogni tornata elettorale segnala i "santini elettorali" più incredibili. Questo è relativo alle regionali in Puglia e Nonleggerlo lo introduce così: "Torna a grande richiesta #candidatichedavvero. Se vi va, segnalateci i più bei santini, manifesti elettorali etc. della tornata 2020. Si parte". E si parte con tal Caterina, che rappresenta "Puglia popolare". Eccola guardare ammiccante in camera con una scollatura mostruosa, dito puntato verso l'ipotetico elettore. A corredo, il commento: "Cerco te! Se hai voglia di cambiare contattami... insieme si può". Più che un annuncio elettorale pare un annuncio a luci rosse.

