Guido Crosetto affonda Beppe Grillo: "L'unica soluzione è il Tso"

No, Guido Crosetto non usa giri di parole. Lo sappiamo. E non lo fa neppure riferendosi al sonetto domenicale dedicato da Beppe Grillo a Virginia Raggi, il cui succo è: "Roma non ti merita". Un mezzo delirio, quello del comico ligure, che per inciso non è stato compreso neppure dal M5s: era in favore della Raggi, dunque la sosteneva? Oppure era una sorta di benservito al sindaco di Roma, un modo chiaro per dirle che deve farsi da parte al termine del mandato? Su questi dubbi si è espresso Salvatore Merlo, firma del Foglio, che su Twitter scriveva: "Una specie di sonetto sgrammaticato e scemo tiene sospesa la politica a Roma. I grillini non sanno interpretare l’oracolo di Grillo. Se non fosse tragico sarebbe comico". Ed è a questo punto che entra in campo Guido Crosetto, che sgancia una vera e propria bomba: "L'unica soluzione è il Tso". E il riferimento, ovviamente, è a Grillo.

