Enrico Mentana, il sondaggio Swg per il TgLa7: “Cresce solo la Meloni”, disastro Pd-M5s

Cosa succederebbe se si andasse a votare oggi? La risposta arriva dal sondaggio realizzato da Swg per il TgLa7 di Enrico Mentana. Il quale, dopo aver dato conto delle intenzioni di voto aggiornate al 13 luglio, ha sottolineato come lo scenario attuale stia avvantaggiando Giorgia Meloni. Fdi è infatti l’unico partito che nell’ultima settimana è cresciuto in maniera importante: +0,5 che vale il 14,5%. La Lega è data calo (-0,3) ma comunque stabilmente primo partito d’Italia con il suo 26,3%. Anzi, il Pd si sta allontanando perché ha a sua volta perso uno 0,4 ed è sceso al 19,6%: una percentuale piuttosto preoccupante, non sarà facile tornare sopra il 20% fino a quando i dem sorreggeranno questo disastroso governo Conte. Peggio va al M5s, che pure ha ceduto 0,4 punti e con il suo 15,3% vede Fdi sempre più vicino: sono solo 0,8 i punti di distacco tra i due partiti. Nelle retrovie sussulto di Silvio Berlusconi, con Fi che sale al 6,4% (+0,4), mentre il derby tra Matteo Renzi e Carlo Calenda stavolta lo vince il primo: Iv è rilevata al 3,2% (+0,3), mentre Azione è al 3,1% (-0,1).

