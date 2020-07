Giuseppe Conte "come Silvio Berlusconi nell'estate 2011": chi scommette su un altro governo in autunno

16 luglio 2020 a

a

a

“Sembra di rivivere con Conte, con toni meno drammatici e meno epici, vista la differente caratura del personaggio, l’estate del 2011, quella che preparò la crisi del governo Berlusconi”. Lo scrive Augusto Minzolini nell’editoriale pubblicato nell’edizione odierna de Il Giornale, in cui si dà conto del “mondo di dietro” che scommette su un altro esecutivo in autunno, più precisamente dopo le elezioni regionali. A questo mondo appartiene Nicola Latorre, ex capo della segreteria di Massimo D’Alema, ex deputato del Pd e ora gran frequentatore dei ministeri: “Il governo è consunto - spiega a Minzolini - a settembre va a a casa. Anche perché le regionali non andranno bene. Pure Guerini la pensa così ed è più di una sensazione”.

“Io con Travaglio non c'entro niente”. “Dillo a quello di là”, delirio puro al Cdm: il ministro Pd travolge Conte e Casalino

Su una cosa tutti sono d’accordo: se e quando Conte cadrà, non si andrà a votare ma si formerà una nuova maggioranza, probabilmente con il coinvolgimento di Forza Italia. La stessa impressione regna nella segreteria di Dario Franceschini: "Non dura”, sostengono dalle parti del capo delegazione dem. Per il ribaltone sarà però fondamentale la tempistica: “Se la sbagli - sostiene Minzolini - finisci al Papeete come Salvini. E la data fatidica è settembre, l’appuntamento delle regionali, prima non avverrà niente: la sconfitta dell’attuale maggioranza di governo sarà il vero detonatore”.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.