Matteo Salvini, nonna Rosa a Lampedusa: "I clandestini devono andare via. Soltanto la Lega può salvarci"

24 luglio 2020 a

a

a

Tra chi si schiera senza indugi al fianco di Matteo Salvini c'è nonna Rosa, che di anni ne ha 90. E a presentarla al "grande pubblico" è proprio il leader della Lega, impegnato a Lampedusa, ora bersaglio di sbarchi di immigrati a raffica. "Oggi con nonna Rosa, 90 anni, lampedusana da una vita", premette il leader della Lega. Dunque, Salvini dà conto delle parole della anziana signora: "I clandestini devono andare via. Basta, siamo stanchi. Accogliamo da 30 anni, abbiamo già fatto la nostra parte. Solo Salvini può aiutarci", conclude. E su Twitter, Salvini la ringrazia così: "Grazie per la fiducia, ce la metterò tutta per fermare questa criminale politica dei porti aperti".

Immigrazione, invasione a Lampedusa: quanti ne arrivano nella notte. "Così ci uccidono", l'ira degli albergatori

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.