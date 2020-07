Giorgia Meloni vede il sondaggio di Pagnoncelli e va in estasi, sfregio estremo al Pd: "Stiamo arrivando"

25 luglio 2020 a

Giorgia Meloni e Fratelli d'Italia, visto il sondaggio di Nando Pagnoncelli, non possono che essere in estasi. E così la prima esultanza per le cifre raggiunte arriva sui social: "Pd, stiamo arrivando". Questo il cinguettio della pagina Twitter di FdI che rilancia il sondaggio pubblicato dal Corriere della sera e mostra una grafica che evidenzia il dato “Fratelli d’Italia al 18%, a -1,6 dal Pd” e rimarca il distacco dai dem che si attestano, appunto, al 19,6% delle preferenze". La leader non è vicina solo al partito di Nicola Zingaretti, ma anche all'alleato Matteo Salvini, dal quale si distanzia per soli cinque punti.

