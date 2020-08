Luigi Di Maio, assume un fotografo personale a 35mila euro all'anno: "Necessario per gli eventi istituzionali"

12 agosto 2020 a

Luigi Di Maio vanitosissimo verrebbe da dire. L'ex leader del Movimento 5 Stelle infatti non può fare a meno del fotografo personale. Nonostante la Farnesina abbia già un rapporto con l’agenzia Ansa, al ministro degli Esteri non basta. E così, stando a quanto rivela lo staff del grillino a Panorama, si è reso necessario "assumere un fotografo professionale che desse disponibilità completa in occasione degli eventi istituzionali".

Il professionista in questione è Roberto Dia, siciliano, originario di Alcamo (Trapani). L'uomo, che si occupa prevalentemente di matrimoni, guadagna - stando al sito degli Esteri - 35mila euro all'anno per seguire Di Maio.

