Matteo Salvini e le dimissioni del sottosegretario De Cristofaro: "Impossibile lavorare con la Azzolina"

"Mi dimetto. Lavorare con Lucia Azzolina è impossibile". Parole e musica di Giuseppe De Cristofaro, fresco ex sottosegretario al Ministero dell'Istruzione retto dall'esponente del Movimento 5 Stelle. E Matteo Salvini, su Twitter, infierisce riportando l'impietoso giudizio del sottosegretario e commentato con altrettanta franchezza: "Le parole clamorose dell'(ex) sottosegretario all'Istruzione! Dopo questo mi pare non ci sia più nulla da aggiungere. Azzolina bocciata persino dai suoi colleghi".

Non un bel periodo per la grillina, che pure al Corriere della Sera ripete di non volersi assolutamente dimettere: "Per la scuola abbiamo fatto miracoli", assicura lei, promettendo che per settembre in aula arriveranno i banchi speciali con le rotelle. Non è detto, però, che lei sia ancora al suo posto.

