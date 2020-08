Matteo Salvini esulta per Musumeci: "Così asfalta il giornalista di sinistra al Tg2Post". Migranti, la verità ignorata

26 agosto 2020 a

a

a

"Musumeci asfalta il giornalista di sinistra". Matteo Salvini e la Lega rilanciano su Twitter lo scontro tra il governatore della Sicilia e un giornalista al Tg2Post. "Quello che non mi piace - notava quest'ultimo - è connettere il problema migranti a quello del Covid, è un messaggio pericoloso". In collegamento da Palermo, Musumeci reagisce con veemenza: "Ma se io ogni giorno devo invitare i siciliani a mettere la mascherina, stare un metro di distanza ed evitare gli assembramenti e poi vedo centinaia di esseri umani ammassati dallo Stato in locali malsani senza nessuna cautela, io non possono fare finta di niente".

"Musumeci denuncia una tragedia". Mughini suona la sveglia al governo: i migranti a Lampedusa? "Stanno peggio degli animali" | Guarda

Il riferimento è all'ordinanza con cui il governatore ha imposto lo sgombero dei centri di accoglienza e degli hotspot di tutta l'isola. "Dall'1 gennaio scorso - ha ricordato Musumeci - sono sbarcati 17.264 migranti, tutti in Sicilia. Questi non sono luoghi dove vengono rispettate le norme igienico-sanitarie". E le ordinanze dei sindaci di Trapani e Augusta dei giorni scorsi, per vietare gli sbarchi da una nave-quarantena. "Quei sindaci non sono di centrodestra", ricorda Musumeci, ma di Pd e M5s.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.