Giuseppe Conte in paranoia, il retroscena: "Dietro i governatori c'è Salvini, spallata e tempesta perfetta"

27 agosto 2020 a

a

a

"Dietro c'è Matteo Salvini". Il premier Giuseppe Conte e i suoi ministri stanno scivolando velocemente, e pericolosamente, dalla ossessione alla paranoia. Un retroscena devastante di Repubblica sul vertice con i governatori andato in scena la scorsa sera delinea un esecutivo in balia di se stesso. Nessuna decisione chiara sulla scuola, nessuna capacità di sintesi delle varie richieste e proposte, un clima da tutti contro tutti di chi avverte che il 14 settembre, giorno della riapertura degli istituti, potrebbe letteralmente venire giù il governo. "Rischiamo tutti"; è l'avvertimento del premier ai suoi, preoccupato dal fuoco amico che proviene dal Pd (il governatore dell'Emilia Romagna Stefano Bonaccini, furioso, ha avvertito chiaramente che se le cose non funzioneranno tutti, ma proprio tutti i presidenti di Regione daranno la colpa a Palazzo Chigi) e non solo.

"Intervenite subito, o...". Bonaccini contro il governo. Le "tendine": Conte verso il disastro

Allo staff del premier, sottolinea Repubblica, "non è sfuggito un dettaglio, tra gli altri: a differenza di quelli di sinistra, i governatori di centrodestra parlano poco in videoconferenza, tantissimo però sui media". Sospettano che dietro ci sia "la regia di Salvini. Con l'obiettivo di piazzare la spallata subito dopo le Regionali". Una tempesta perfetta che, per la verità, Conte e i suoi sembrano capaci di crearsi benissimo da soli.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.