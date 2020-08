Giuseppe Conte scomparso pubblicamente: "Non vuole intestarsi la sconfitta elettorale"

29 agosto 2020 a

Come mai le apparizioni pubbliche di Giuseppe Conte si sono ridotte notevolmente nelle ultime settimane? È la domanda che Veronica Gentili pone a Stasera Italia ai suoi ospiti. A risponderle è Fabrizio Del Noce, l’ex direttore di Rai1: “Avendo fatto una overdose di partecipazioni televisive, forse i suoi consiglieri gli hanno suggerito che non è il caso di continuare in questo particolare momento”. Infatti tra referendum sul taglio dei parlamentari ed elezioni regionali, la posizione del governo giallorosso appare piuttosto pericolante: “C’è una grossa incertezza elettorale sia a livello di regionali che di referendum. È chiaro che non mostrarsi molto - sottolinea Del Noce - significa poi non intestarsi l’eventuale sconfitta, mentre automaticamente se le cose dovessero andare bene il premier si intesterebbe la vittoria o mezza vittoria. Quindi mi sembra logico il suo ragionamento di non comparire pubblicamente in questo momento”.

