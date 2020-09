M5s, riunione segreta tra i big: Alessandro Di Battista grande assente

04 settembre 2020 a

Il declino del Movimento 5 Stelle è sotto gli occhi di tutti. Dalla formazione del governo giallorosso la forza politica fondata da Beppe Grillo ha vissuto un clamoroso calo nei sondaggi. Complice, con ogni probabilità, il cambio di casacca da "mai al governo con il partito di Bibbiano", a "insieme per fermare Matteo Salvini". E così - secondo quanto apprende Adnkronos -, i big si sono ritrovati martedì primo settembre in via Arenula, sede del ministero della Giustizia guidato da Alfonso Bonafede.

"Ci serve un leader forte". Caos-M5s: Di Maio, "fucilazione" pubblica di Crimi

Presenti alla riunione segreta, oltre al Guardasigilli, il capo politico Vito Crimi, Luigi Di Maio, Riccardo Fraccaro, Stefano Buffagni, il capogruppo alla Camera Davide Crippa e Stefano Patuanelli. Grande assente, invece, il ribelle Alessandro Di Battista, uno dei pochi che, nella guerra tra Grillo e Davide Casaleggio, si schiera con il secondo. A mancare anche Paola Taverna e Gianluca Perilli, loro però a causa di impegni personali. Al centro dell’incontro la futura leadership del Movimento e la questione Rousseau.

