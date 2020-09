Fuori dal Coro, Matteo Salvini sui boss scarcerati: "Vergogna e oltraggio alla polizia", l'attacco ad Alfonso Bonafede

09 settembre 2020 a

Siamo a Fuori dal Coro, il programma di Mario Giordano tornato in onda su Rete 4. Ospite in collegamento ecco Matteo Salvini, con cui tra i vari argomenti si parla anche dei boss mafiosi scarcerati agli albori dell'emergenza coronavirus e non ancora tornati in cella, la vicenda che ha messo in luce tutta l'inadeguatezza del ministro della Giustizia, il grillino Alfonso Bonafede. Il leader della Lega non usa mezzi termini: "È una vergogna, soprattutto è un oltraggio al lavoro e al sacrificio quotidiano degli uomini e delle donne della polizia penitenziaria, che ogni giorno subiscono insulti, aggressioni, minacce - premette -. In carcere sono sotto inchiesta loro per tortura, aggressione, violenza invece dei violenti che hanno fatto le rivolte. Io penso che sia un pessimo segnale per i ragazzi. Se uno era in galera per droga... la droga è morte, ti fotte il cervello, il cuore, l'anima. E pensare che ci sono dei colleghi parlamentari che sostengono che per rilanciare il Paese dopo il virus lo Stato dovrebbe vivere liberamente droga ai giovani", conclude Matteo Salvini.

