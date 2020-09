Fuori dal Coro, il servizio su Alessio D'Amato: soldi per l'Africa usati per la campagna elettorale, ma non risponde al telefono

09 settembre 2020 a

Dopo le inchieste de Il Tempo, anche Fuori dal Coro si occupa di Alessio D'Amato, l'attuale assessore alla Sanità della regione Lazio presieduta da Nicola Zingaretti. Il punto, come conferma in un servizio la trasmissione di Mario Giordano in onda su Rete 4, è che D'Amato "si è salvato penalmente solo grazie alla prescrizione". Di cosa si parla? "Avrebbe sottratto 275mila euro. Si tratta di fondi regionali destinati a promuovere progetti di solidarietà per l'Amazzonia e che sarebbero stati usati per la campagna elettorale". Fuori dal Coro fa sapere di aver provato a contattarlo molte volte: nessuna risposta, anzi il telefono sbattuto giù mentre squillava.

E insomma, dopo il pasticcio delle mascherine, comprate e mai arrivate, i guai per la giunta Zingaretti non finiscono mai. Ora l'accusa della Corte dei Conti per danno erariale contro uno degli uomini di punta della giunta. I fatti risalgono a circa 15 anni fa: per la procura di Roma si trattava di una truffa, ma il processo iniziato nel 2011 finì in prescrizione nei 2016. E ancora, si fa notare nel servizio, "le fatture esaminate dalla Gdf avrebbero dimostrato che i finanziamenti pubblici destinati alle Onlus sarebbero stati destinati alle attività politiche".

Indagato il braccio destro di Zingaretti: "Danno erariale", l'ultimo caso che terremota il Pd

Fuori dal Coro raccoglie poi la testimonianza di Angelo Tripodi, della Lega in regione Lazio, che non usa mezzi termini: "D'Amato scappa dalle sue responsabilità, prende tempo per cercare di andare in prescrizione. Anche Zingaretti lo ha coperto negli ultimi anni". infatti nel 2014 la regione Lazio, già presieduta dall'attuale segretario del Pd, aveva assicurato che avrebbe agito per recuperare i soldi. Ma un'informativa della GdF denuncia che nulla è stato fatto. Anzi, Zingaretti a marzo 2018 lo ha promosso sul campo affidandogli la sanità regionale.

