Beppe Grillo all'evento Libro Blu, seduto di fianco proprio a Bettini: patto Pd M5s, retroscenisti scatenati

Una posizione "strategica", quella di Beppe Grillo, notata dagli sguardi più maliziosi. Il fondatore del Movimento 5 Stelle ha partecipato alla presentazione del Libro blu dell’agenzia delle Dogane e Monopoli, diretta da Marcello Minenna (molto vicino ai grillini, assessore al bilancio a Roma con Virginia Raggi e in predicato di varie poltronissime) e come sottolinea il Fatto quotidiano si è seduto in platea proprio accanto a Goffredo Bettini.

Quel Bettini considerato uomo-ombra di Nicola Zingaretti e grande artefice dell'intesa, ancora possibile, su Walter Veltroni al Quirinale dopo Mattarella in cambio dell'appoggio del Pd alla ricandidatura della Raggi al Campidoglio.

"Insieme solo per tenere in piedi Conte". M5s-Pd smascherati anche de Floris: soldi europei, al galoppo verso il disastro

Certo, l'evento è stato molto ben frequentato: c'erano il premier Giuseppe Conte, la presidente del Senato Maria Elisabetta Casellati e ministri come Roberto Gualtieri e Luigi Di Maio. A Conte e Di Maio, Grillo avrebbe detto: "Grandi, continuate così". Ma è logico che i retroscenisti si sono scatenati per la vicinanza con Bettini. Fisica, e ormai anche politica.

