Davide Casaleggio, il documento che gira nella chat dei ribelli M5s: "Non è neanche iscritto tra gli attivisti", verso la scissione

18 settembre 2020 a

Manovre sotterranee nel M5s per arrivare alla scissione. L'agenzia Adnkronos parla addirittura di un "summit segreto dei ribelli", culmine dello scontro senza quartiere con Davide Casaleggio. "Da giorni rimbalza nelle chat interne un link che consente di verificare se un nominativo risulti o meno iscritto al M5s: stando a questo database, Casaleggio non figurerebbe tra gli attivisti", scrive l'agenzia. Una bomba politica in grado di far saltare in aria il Movimento. Nei giorni scorsi tre deputati si sono autosospesi dal M5s in polemica con la mail anti-morosi di Casaleggio.

Secondo uno dei tre, Fabio Berardini, "molti sono stufi di navigare a vista. Sicuramente se il Movimento non tornerà sulla retta via, per la difesa dei valori originari, credo che molti lo abbandoneranno". Un altro incontro ha visto riuniti ex parlamentari M5s, ora al Misto. "Ci siamo incontrati nei giorni scorsi e ci rivedremo dopo il voto - racconta all'Adnkronos Piera Aiello -. Siamo stati avvicinati anche da dissidenti di altri partiti che non si trovano bene. La possibilità di costituire un nuovo gruppo c'è. Non c'è ancora un simbolo né una connotazione politica, siamo ancora nel campo delle ipotesi. Se dovesse nascere, sarà un gruppo che deve consentire a ognuno di noi di portare a termine il lavoro iniziato quando siamo entrati in Parlamento e che non ci faccia fare i 'pigia-bottoni' in Aula, portando avanti le istanze dei cittadini".

