Vittorio Sgarbi a L'aria che tira: "Le elezioni le ho vinte io. Il mio candidato al ballottaggio ad Aosta, credo sia omosessuale"

24 settembre 2020 a

"Uno sicuramente ha vinto, sono io!". Vittorio Sgarbi a valanga a L'aria che tira. Myrta Merlino chiede al deputato del Misto e leader di Rinascimento un giudizio sull'ultima tornata elettorale e il critico gongola: "Ho fatto una lista in una regione autonoma come la Valle D'Aosta. Abbiamo fatto il 25% al comune di Aosta e siamo il primo partito al ballottaggio contro il gruppo del Pd". Il riferimento è al sorprendente e straordinario risultato di Giovanni Girardini.

"Non ci credevo molto, era un'incognita, era la più difficile di tutte", ha ammesso Sgarbi. Girardini è arrivato secondo dietro il candidato dem Gianni Nuti che ha superato il 38%. Ma al secondo turno potrebbe fare il miracolo contando sui voti della Lega (fermatasi al 20%) e Forza Italia e Fratelli d'Italia (12%, con un candidato comune). Sgarbi lancia il suo uomo in modo piuttosto particolare: "Credo che Girardini sia anche omosessuale ma questo non è altro che un vantaggio per lui, sfida i luoghi comuni e batte Pd e Lega". Auguri.

