Rocco Casalino, Dagospia: vuole rimpiazzare il capo di gabinetto al ministero dell'Economia con un suo fedelissimo

Le mani di Rocco Casalino anche sul ministero dell'Economia. Almeno secondo quanto riportato da Dagospia, secondo cui il portavoce di Giuseppe Conte starebbe cercando di cambiare il capo di gabinetto a via XX Settembre. "Al posto di Luigi Carbone, già noto per i suoi tour musicali e per i suoi tour in monopattino dentro a via XX Settembre, vorrebbe piazzare Raffaele Russo", scrive Dagospia. Si tratta di un dirigente Ocse, prima nominato consigliere fiscale di Roberto Gualtieri, dunque promosso a vice-capo di gabinetto. Dago aggiunge che "in realtà, risponde unicamente a Casalino, che è particolarmente irritato coi dirigenti del ministero (vi ricordate quegli audio whatsapp tremendi?), accusandoli di non lavorare per il governo".

Un caso che ovviamente interessa Gualtieri, che sempre stando al retroscena di Dago avrebbe deciso di lasciar correre, garantendo però che il cashback - lo sconto sugli acquisti con carta di credito, una misura che vale 1,2 miliardi di euro - verrà gestito da Palazzo Chigi. Il punto è che una seconda promozione di Russo potrebbe creare intoppi amministrativi: "L'economista infatti non ha lasciato il suo ben remunerato ruolo dentro l'Ocse, è solo in prestito (gratis più spese) presso la pubblica amministrazione italiana. Si può scegliere come alto dirigente del Tesoro uno che dipende da un'istituzione sovranazionale?", chiede retorico Dagospia, che conclude sottolineando come "a Casalino questi cavilli burocratici non interessano e vuole andare fino in fondo per commissariare Gualtieri". Staremo a vedere.

