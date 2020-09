Matteo Salvini a Mezz'ora in più: "Stipendio di Tridico colpa della Lega?", chi ha deciso l'aumento

27 settembre 2020 a

Matteo Salvini è stato ospite di Mezz’ora in più, dove Lucia Annunziata gli ha fatto notare che c’è chi sostiene che la decisione di aumentare lo stipendio del presidente dell’Inps sia stata presa a gennaio 2019, quando al governo c’era anche la Lega. “Semplicemente falso - è stata la replica dell’ex vicepremier - non sono al governo da più di un anno, non è possibile che si imputi a me quello che accade a settembre 2020. L’aumento è stato stabilito il 7 agosto di quest’anno per decisione dei ministri Catalfo (M5s) e Gualtieri (Pd)”.

Poi Salvini ha analizzato la questione nel merito, spiegando di non essere indignato per lo stipendio che da 62mila è passato a 150mila euro annuali: “Che il presidente dell’Inps debba guadagnare uno stipendio giusto e più alto, sicuramente sì. Ma questo modo, farlo di nascosto ad agosto con mezzo milione di italiani che aspettano la cassa integrazione dalla primavera, non mi sembra giusto e rispettoso”. Quindi per il leader leghista Pasquale Tridico dovrebbe dimettersi, ma non per l’aumento di stipendio: “Perché è indegno che a fine settembre centinaia di migliaia di madri e padri aspettino l’assegno della cassa integrazione dalla primavera. In qualunque altro paese al mondo si sarebbe già dimesso”.

