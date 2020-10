Matteo Salvini contro Giuseppe Conte a L'aria che tira: "Devo commentare le sue proposte qui? C'è un Parlamento"

02 ottobre 2020 a

“Sono stufo di dover leggere sui giornali quello che intende fare Giuseppe Conte”. Matteo Salvini si è sfogato in diretta a L’aria che tira dopo la domanda rivoltagli da Francesco Magnani, che gli ha chiesto un’opinione sulla scelta del premier di prorogare lo stato di emergenza fino al 31 gennaio. “Esiste un Parlamento? Gli dà fastidio confrontarsi con i parlamentari eletti dagli italiani?”, sono state le domande retoriche del segretario della Lega, che ha poi affondato il colpo su Conte: “Non si può commentare a L’aria che tira su La7 il premier che parla di scuola, di stato d’emergenza, di immigrazione. Saremmo un Paese di 60 milioni di persone in cui Pd e M5s sono pure la minoranza, quindi se Conte avesse la bontà e l’umiltà di ascoltarci, di spiegarci il suo punto di vista magari sarebbe meglio per tutte. Su alcune cose potrebbe convincerci - ha chiosato Salvini - su altre potremmo convincerlo noi”.

