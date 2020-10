Matteo Salvini contro Emanuele Fiano: "Pretende di dare ordini ai giornalisti, si deve vergognare"

02 ottobre 2020 a

"Nonostante i peana difensivi di Giorgino a favore della Lega...". Si torna al durissimo scontro andato in scena ad Agorà su Rai 3 tra Francesco Giorgino del Tg1 ed Emanuele Fiano del Pd. Il primo ha espresso la sua opinione su Matteo Salvini ed è stato insultato, accusato di essere de facto al soldo della Lega dal secondo. "Le mi sta intimidendo", si è difeso Giorgino, per poi aggiungere che il piddino "è una persona poco corretta". Un comportamento inqualificabile quello di Fiano. Tanto che anche Salvini ha rilanciato sui social il video dello scontro, definito "vergognoso". Nel lancio su Twitter, il leader della Lega scrive: "Il Pd, minoranza nel Paese, adesso pretende di dare ordine ai giornalisti su che cosa dire e non dire, e come dirlo e quando dirlo... Naturalmente è colpa di Salvini", conclude tagliente il leader della Lega. Qui sotto, il video dello scontro rilanciato da Salvini.

