Claudio Durigon a Omnibus: "Il focolaio di Terracina? Solo due positivi, propaganda contro Matteo Salvini"

Bollata da molti come un cluster, ossia un focolaio, la cena politica di Matteo Salvini a Terracina ha registrato solo due positivi al coronavirus. A smontare la tesi di chi vuole sparare contro la Lega sul "focolaio laziale" è Claudio Durigon. Il deputato leghista, intervenuto a Omnibus su La7, ha messo le cose in chiaro: "Innanzitutto voglio dare un notizia, va detto che non era un cluster - dice alla conduttrice Gaia Tortora - trovati solo due positivi".

Salvini con la febbre, a sinistra tifano coronavirus: "Almeno evitate"

Per Durigon gli organi di stampa hanno voluto "esagerare solo perché c'era Salvini": "Sono deluso - prosegue - molte trasmissioni hanno annunciato che il leader della Lega aveva la febbre e che aveva dato inizio a un cluster, ma non è così". In ogni caso i controlli sono stati serrati: lo stesso Durigon, per sua ammissione, ha evitato il viaggio di ritorno in aereo, mentre i suoi colleghi si sono sottoposti ai tamponi.

