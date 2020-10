Mes, Matteo Renzi contro Giuseppe Conte: "Dire no è un grave errore politico e un danno per gli italiani"

19 ottobre 2020 a

"Dicendo No al Mes il premier Conte fa felici Meloni e Salvini ma delude centinaia di sindaci e larga parte della sua maggioranza", Matteo Renzi non molla sui 36 miliardi del fondo salva-Stati e si mostra in forte disaccordo con Giuseppe Conte. "Il tempo dimostrerà come questa decisione sia un grave errore politico e soprattutto un danno per gli italiani", ha scritto su Facebook il leader di Italia Viva. Il presidente del Consiglio, infatti, durante la conferenza stampa per presentare le ultime norme anti-Covid, è stato categorico sul Mes: "Non è una panacea". Poi ha spiegato che si tratta di prestiti, quindi di soldi che vanno restituiti e che andrebbero ad aumentare il debito pubblico: "Se prenderemo i soldi del Mes, dovrò intervenire con nuove tasse o tagli di spese, perché il deficit lo dobbiamo tenere sotto controllo".

Ma a criticare Conte non è solo Renzi. A lui si è aggiunto anche il segretario del Pd, Nicola Zingaretti: "Credo che un tema come il Mes vada affrontato nelle sedi opportune e non con una battuta in conferenza stampa, perché questo porta uno strascico di polemiche che non è in sintonia con la volontà che abbiamo di dare punti fermi agli italiani". Esulta invece la leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni, che su Twitter scrive: "Conte ci dà finalmente ragione. Ora speriamo che Zingaretti, Gualtieri e stampa allineata che conducono campagna ideologica pro Mes si mettano l'anima in pace".

