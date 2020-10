Che Tempo Che Fa, Lucia Azzolina critica le Regioni sulla questione trasporti: "Hanno avuto 300 milioni di euro"

25 ottobre 2020 a

"Il governo ha dato 300 milioni di euro per i trasporti. Auspico che in questo periodo si debba assolutamente intervenire in quei settori in cui ci sono delle criticità." Con queste parole il ministro della Pubblica Istruzione, Lucia Azzolina, ha voluto polemizzare con le Regioni sulla questione trasporti. Lo ha fatto ospite di Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa. "Certamente la scuola muove 9 milioni di persone tra studenti e personali è evidente a tutti che adesso ci sono delle criticità, soprattutto sui trasporti", evidenziando come è nei trasporti pubblici che avvengono i maggior contagi che nelle scuole.

Sulla didattica a distanza nelle superiori al 75% ha spiegato che, "i nostri studenti della scuola secondaria di secondo grado hanno il diritto di frequentare in presenza e di andare a scuola in sicurezza". E infine ha voluto ricordare che, "l'Italia è l'unico paese che dà le mascherine a tutti gli studenti e al personale scolastico". Infine sapendo che la protesta sta sempre più montando verso le scelte del governo fa sapere che, "se ci sarà da modificare le misure, sulla base di ciò che accadrà, noi lo faremo".

