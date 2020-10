Giorgia Meloni, l'attacco a Renzi e Zingaretti in una foto: "Ma lo sanno di essere al governo?"

27 ottobre 2020 a

Dopo il meme di Matteo Salvini, che ha riscosso grande successo per l’immediatezza con cui restituisce il messaggio sulle chiusure imposte dall’ultimo Dpcm firmato da Giuseppe Conte, arriva Giorgia Meloni a mettere ulteriormente in imbarazzo il premier e la sua maggioranza. La leader di Fratelli d’Italia ha pubblicato un’immagine che racchiude le dichiarazioni di Matteo Renzi (“sbagliato chiudere teatri e ristoranti”) e quelle di Nicola Zingaretti (“il nemico è il virus, non le regole per combatterlo, ora il governo sostenga in fretta e concretamente le persone e le categorie colpite dal provvedimento”), corredate da un’unica frase: “Ma lo sanno che sono al governo?”. È proprio questo a rendere tutta la situazione a dir poco surreale: “Il governo - fa notare la Meloni - chiede al governo di intervenire sui provvedimenti fatti dal governo. Sembrerebbe una barzelletta, se non fosse per le migliaia di attività massacrate anche da questi signori”. Ancora una volta la leader di Fdi ha colto nel segno, perché le tensioni e le divisioni sempre più marcate all’interno dell’esecutivo giallorosso stanno iniziando a uscire anche all’esterno, confermando il fatto che queste forze politiche stanno insieme solo per convenienza mascherata da “tregua sanitaria”.

